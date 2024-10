Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 13,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 13,59 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 206.136 Stück.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,04 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,37 EUR aus.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,097 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Nordex-Aktie steigt: Nordex steigert Aufträge in 9 Monaten deutlich, trotz schwächerem 3. Quartal