Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 14,35 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 14,35 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 14,48 EUR. Bei 13,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 229.238 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,96 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,106 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus