Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 13,65 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,65 EUR zu. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,59 EUR. Zuletzt wechselten 6.881 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 36,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,03 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Aktie aus.

