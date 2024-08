Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 13,69 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 13,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.328 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Abschläge von 37,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,106 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

