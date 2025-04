Nordex Aktie News: Nordex wird am Mittag ausgebremst

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,44 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 15,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 15,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 113.698 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 12,42 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,12 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,12 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 27.02.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 2,01 Mrd. EUR eingefahren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 25.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,676 EUR in den Büchern stehen haben wird.

