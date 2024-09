Nordex Aktie News: Nordex macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 14,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 14,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.553 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

