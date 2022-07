Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag billiger

Um 19.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 8,28 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,26 EUR nach. Bei 8,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 57.987 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,45 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2022. Gewinne von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,39 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.08.2023 werfen.

