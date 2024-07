Nordex Aktie News: Nordex macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 13,38 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 13,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 13,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.199 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 17,86 Prozent zulegen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 35,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,43 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,059 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

