Nordex Aktie News: Nordex fällt am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 20,04 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 20,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 19,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,12 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.938 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.07.2025 auf bis zu 20,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,035 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,40 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,06 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 28.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,671 EUR fest.

