Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 19,96 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,96 EUR abwärts. Bei 19,83 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 286.065 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 20,30 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,035 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,40 EUR an.

Am 25.04.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,44 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,671 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Nordex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordex-Aktie gefragt: Nordex verzeichnet großes Auftragsplus - Fokus auf Kernmärkte