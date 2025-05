Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,37 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,37 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,46 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.896 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 5,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 65,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,011 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,20 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,06 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,83 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

