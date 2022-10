Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Montagvormittag positiv

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 8,66 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,74 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,74 EUR. Bisher wurden heute 37.594 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,97 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,57 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Nordex.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gibt Gewinne ab: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Nordex-Aktie springt hoch: Deutliche Steigerung der Verkaufspreise - Rückgang bei Auftragseingang

Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Auftrag über Windanlagen mit bis zu 137 Megawatt Leistung in Polen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex