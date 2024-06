Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag billiger

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 12,16 EUR ab.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 12,16 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.092 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,69 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 29,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

