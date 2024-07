Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 13,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:07 Uhr 2,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 13,90 EUR. Bei 13,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.856 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 13,86 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,79 Prozent.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,43 EUR.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nordex.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,059 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

