Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag stärker

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,51 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,51 EUR zu. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,67 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.948 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,20 EUR.

Am 25.04.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

