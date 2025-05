Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 17,57 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,57 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 17,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.147 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 18,34 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 40,35 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,20 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,83 Prozent zurück. Hier wurden 1,44 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Am 13.08.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

