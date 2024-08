Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Montagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 13,67 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 13,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.055 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 15,36 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 58,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Aktie aus.

