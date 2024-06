Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,85 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 11,85 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125.735 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 33,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,29 Prozent.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte Nordex die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,071 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus

XETRA-Handel: TecDAX klettert nachmittags