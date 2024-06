Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,87 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,87 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 11,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.427 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 24,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Nordex gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte Nordex die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,071 EUR je Aktie belaufen.



