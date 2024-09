Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,17 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 14,17 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,20 EUR zu. Mit einem Wert von 14,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 61.828 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 10,15 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,20 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,86 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

