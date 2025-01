Kursentwicklung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagvormittag

28.01.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,52 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.757 Nordex-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 9,13 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 26,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,78 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Am 31.03.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,047 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Verluste

