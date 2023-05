Nordex Aktie News: Nordex legt am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,59 EUR

Das Papier von Nordex legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,59 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,59 EUR aus. Bei 11,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.659 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 25,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,45 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.259,65 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.259,65 EUR umsetzen können.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,908 EUR je Nordex-Aktie stehen.

