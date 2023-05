Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,60 EUR

Um 09:07 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 11,67 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,67 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.983 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 33,99 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 07.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 67,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,45 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,908 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

