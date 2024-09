Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 13,97 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 13,97 EUR nach. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,76 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 261.836 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

