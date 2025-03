HENSOLDT-Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag im Bärenmodus

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 66,45 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 6,6 Prozent bei 66,45 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 63,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.444.095 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 143,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,20 EUR an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

