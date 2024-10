Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Dienstagvormittag

Novartis im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 97,64 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 97,64 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 97,75 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 97,45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 53.864 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Aktie aus.

