Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Mittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 85,68 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 85,68 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,28 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,74 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 435.334 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS lag bei 1,74 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,07 Prozent zurück. Hier wurden 11.782,00 USD gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Novartis-Aktie.

