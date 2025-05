Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Novartis im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 91,00 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 91,00 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 90,67 CHF. Bei 91,96 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.053.812 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,95 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,61 USD je Aktie belaufen.

