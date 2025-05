Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 91,34 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,34 CHF. Bei 91,96 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,96 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518.960 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 12,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,95 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,53 USD im Jahr 2025 aus.

