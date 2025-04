GNW-News: Novartis setzt die starke Dynamik fort mit zweistelligem Umsatzwachstum, robusten Margensteigerungen und mehreren Zulassungen im ersten Quartal

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Der Nettoumsatz wuchs um +15% (kWk(1), +12% USD), das operative

Kernergebnis(1) verbesserte sich um +27% (kWk, +23% USD)

* Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance von

Entresto (+22% kWk), Kisqali (+56% kWk), Kesimpta (+43% kWk), Cosentyx

(+18% kWk), Leqvio (+72% kWk) und Scemblix (+76% kWk)

* Die operative Kerngewinnmarge(1) stieg um +400 Basispunkte (kWk) auf

42,1%, vor allem aufgrund des höheren Nettoumsatzes

* Das operative Ergebnis verbesserte sich um +44% (kWk, +38% USD), der

Reingewinn stieg um +37% (kWk, +34% USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs um +31% (kWk, +27% USD) auf USD 2,28

* Der Free Cashflow(1) belief sich infolge eines höheren Nettogeldflusses aus

operativer Tätigkeit auf USD 3,4 Milliarden (+66% USD)

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation:

* Zulassung der FDA für Pluvicto bei metastasierendem

kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung mit Taxanen

* Beschleunigte Zulassung der FDA für Vanrafia (Atrasentan) bei

Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)

* Zulassungen der FDA, der Europäischen Kommission und der chinesischen

Gesundheitsbehörde NMPA für Fabhalta (Iptacopan) bei C3-Glomerulopathie

(C3G)

* Weltweite Zulassungen für Remibrutinib bei chronischer spontaner

Urtikaria (CSU), mit einem beschleunigten Zulassungsverfahren (Priority

Review Voucher) in den USA

* Positive Ergebnisse aus der Phase-III-Studie STEER mit OAV101 IT bei

spinaler Muskelatrophie (SMA)

* Prognose für das Geschäftsjahr 2025(2) angehoben: Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich und Wachstum des operativen Kernergebnisses im

niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 31 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose

finden sich auf Seite 7.

Basel, 29. April 2025 - Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 kommentierte Vas

Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet und hat im ersten Quartal ein

Umsatzwachstum von +15% kWk und eine Steigerung des operativen Kernergebnisses

um +27% kWk erzielt. Unsere prioritären Marken, einschliesslich Kisqali,

Kesimpta und Leqvio, verzeichnen weiterhin eine starke Dynamik, die unser

Wachstum voraussichtlich bis 2030 und darüber hinaus vorantreiben wird. Weiter

haben wir im vergangenen Quartal wichtige Innovationsmeilensteine erreicht, mit

neuen Zulassungen für Pluvicto vor der Behandlung mit Taxanen, Vanrafia bei

Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und Fabhalta bei C3-Glomerulopathie (C3G).

Ausserdem haben wir globale Zulassungsanträge abgeschlossen für Remibrutinib bei

chronischer spontaner Urtikaria (CSU), der ersten Indikation im Rahmen dieses

vielversprechenden Medikaments mit hohem Potenzial («Pipeline-in-a-Pill»). Wir

konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere führende Pipeline voranzubringen, und

sind zuversichtlich, dass wir unsere Wachstumsprognose erfüllen werden.»

Kennzahlen

1. Quartal 1. Quartal Veränderung

2025 2024 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk

---------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz mit Dritten 13 233 11 829 12 15

---------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 4 663 3 373 38 44

---------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 609 2 688 34 37

---------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,83 1,31 40 42

---------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 3 391 2 038 66

---------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 5 575 4 537 23 27

---------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 4 482 3 681 22 26

---------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 2,28 1,80 27 31

---------------------------------------------------------------------

Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Finanzergebnisse

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,2 Milliarden (+12%, +15% kWk), wobei

Volumensteigerungen 15 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Generikakonkurrenz wirkte sich mit 2 Prozentpunkten negativ aus, während die

Preisentwicklung von Anpassungen für Erlösminderungen vor allem in den USA

profitierte und einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten hatte.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,7 Milliarden (+38%, +44% kWk) und

war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere

Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert

wurde.

Der Reingewinn belief sich auf USD 3,6 Milliarden (+34%, +37% kWk) und beruhte

vor allem auf dem höheren operativen Ergebnis, das durch höhere Ertragssteuern

teilweise absorbiert wurde. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 1,83 (+40%,

+42% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen

Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,6 Milliarden (+23%, +27% kWk)

und war hauptsächlich auf den höheren Nettoumsatz zurückzuführen, der durch

höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen sowie

Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die

operative Kerngewinnmarge stieg um 3,7 Prozentpunkte (4,0 Prozentpunkte kWk) auf

42,1% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 4,5 Milliarden (+22%, +26% kWk) und war vor allem

durch die Verbesserung des operativen Kernergebnisses geprägt. Der Kerngewinn

pro Aktie erreichte USD 2,28 (+27%, +31% kWk) und profitierte von der geringeren

gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 3,4 Milliarden (+66% USD), gegenüber

USD 2,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf

einen höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit.

Prioritäre Marken im ersten Quartal

Die Finanzergebnisse im ersten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im ersten Quartal):

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto (USD 2 261 Millionen, +22% kWk) erzielte aufgrund der starken

Nachfrage weltweit ein kräftiges Wachstum, unter anderem in China

und Japan mit einer erhöhten Marktdurchdringung bei Bluthochdruck

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali (USD 956 Millionen, +56% kWk) verzeichnete in allen Regionen starke

Umsatzsteigerungen, wie beispielsweise ein Wachstum von +87% in den

USA, mit einer starken Dynamik der jüngst eingeführten Indikation

bei Brustkrebs im Frühstadium sowie weiteren Marktanteilsgewinnen

bei metastasierendem Brustkrebs

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 899 Millionen, +43% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und einem guten

Zugang beruhten

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx (USD 1 534 Millionen, +18% kWk) verzeichnete vor allem in den USA,

den Wachstumsmärkten und Europa Umsatzsteigerungen, die von jüngsten

Markteinführungen sowie Volumensteigerungen in den wichtigsten

Indikationen angetrieben wurden

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio (USD 257 Millionen, +72% kWk) erzielte weiterhin stetige Zuwächse,

wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Akzeptanz bei Kunden

und Patienten sowie auf der weiteren medizinischen Ausbildung liegt

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 238 Millionen, +76% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer

myeloischer Leukämie (CML) sowie die starke Dynamik der kürzlich

eingeführten Indikation zur Frühbehandlung in den USA verdeutlicht

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta (USD 81 Millionen) verzeichnete Umsatzsteigerungen durch die weitere

erfolgreiche Einführung bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie

(PNH) in allen Märkten und durch die jüngste Lancierung zur

Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) in den USA

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 371 Millionen, +21% kWk) setzte seine stabile Performance in

den USA fort und verzeichnete Zuwächse in Europa im Rahmen der

Behandlung von metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs

(mCRPC) nach Behandlung mit Taxanen. Nach der FDA-Zulassung für

einen früheren Einsatz vor einer Chemotherapie, was die infrage

kommende Patientenpopulation etwa verdreifacht, liegt der

Schwerpunkt nun auf der Steigerung der Nachfrage an etablierten RLT-

Standorten. Gleichzeitig werden neue Standorte aktiviert und

überweisende Gesundheitsversorger unterstützt, um den Patienten den

Zugang zu ermöglichen

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma (USD 327 Millionen, +13% kWk) steigerte den Umsatz, da es in der

Inzidenzpopulation nach wie vor eine starke Performance aufweist

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera (USD 193 Millionen, +15% kWk) erzielte vor allem in den USA, Europa

und Japan Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene Nachfrage und

die frühere Verabreichung, vor allem in den USA und Japan,

zurückzuführen waren

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsätze der 20 führenden Marken im ersten Quartal

1. Quartal Veränderung

2025 in %

Mio. USD USD kWk

--------------------------------------------------

Entresto 2 261 20 22

--------------------------------------------------

Cosentyx 1 534 16 18

--------------------------------------------------

Kisqali 956 52 56

--------------------------------------------------

Kesimpta 899 41 43

--------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 552 16 19

--------------------------------------------------

Promacta/Revolade 546 5 8

--------------------------------------------------

Jakavi 492 3 7

--------------------------------------------------

Xolair 456 14 19

--------------------------------------------------

Ilaris 419 18 20

--------------------------------------------------

Tasigna 377 -5 -2

--------------------------------------------------

Pluvicto 371 20 21

--------------------------------------------------

Zolgensma 327 11 13

--------------------------------------------------

Sandostatin Gruppe 317 -11 -9

--------------------------------------------------

Leqvio 257 70 72

--------------------------------------------------

Scemblix 238 75 76

--------------------------------------------------

Lutathera 193 14 15

--------------------------------------------------

Lucentis 189 -40 -38

--------------------------------------------------

Exforge Gruppe 179 -7 -1

--------------------------------------------------

Diovan Gruppe 150 7 12

--------------------------------------------------

Galvus Gruppe 124 -17 -11

--------------------------------------------------

Total Top 20 10 837 17 19

--------------------------------------------------

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im ersten Quartal

Neuzulassungen

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto Die FDA erweiterte die Indikation für

((177Lu)Lutetium-vipivotidtetraxetan) Pluvicto, um Patienten mit PSMA-

positivem metastasierendem

kastrationsresistentem Prostatakrebs

(mCRPC) einzuschliessen, die mit einem

Androgenrezeptor-Pathway-Inhibitor

behandelt wurden und für eine

Verzögerung der Chemotherapie in Frage

kommen, wodurch sich die für die

Behandlung geeignete Patientenpopulation

ungefähr verdreifacht.

-------------------------------------------------------------------------------

Vanrafia Beschleunigte FDA-Zulassung für

(Atrasentan) Vanrafia zur Verringerung der

Proteinurie bei Erwachsenen mit primärer

Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und

dem Risiko eines schnellen

Fortschreitens der Krankheit.

Vanrafia lässt sich nahtlos zur

unterstützenden Behandlung von IgAN

hinzufügen und als Basistherapie

verwenden.

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta Zulassung von Fabhalta durch die US-

(Iptacopan) amerikanische FDA, die Europäische

Kommission und die chinesische

Gesundheitsbehörde NMPA für erwachsene

Patienten mit C3-Glomerulopathie (C3G);

damit ist dies die erste und einzige

Therapie, die in allen drei Märkten für

diese Erkrankung zugelassen ist.

-------------------------------------------------------------------------------

Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

-------------------------------------------------------------------------------

Remibrutinib Abschluss der Zulassungsanträge für Remibrutinib zur Behandlung

von chronischer spontaner Urtikaria (CSU) in den USA, der EU und

China. In den USA wurde ein Priority Review Voucher für ein

beschleunigtes Zulassungsverfahren verwendet, wobei die Zulassung

im zweiten Halbjahr 2025 erwartet wird; in China wurde eine

vorrangige Prüfung bewilligt.

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix Abschluss des EU-Zulassungsantrags für Scemblix bei Erwachsenen

(Asciminib) mit neu diagnostizierter chronischer myeloischer Leukämie (CML),

gestützt auf die Daten nach 96 Wochen aus der Phase-III-Studie

ASC4FIRST.

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

-------------------------------------------------------------------------------

OAV101 IT Novartis hat positive Ergebnisse zur Sicherheit und

(Onasemnogen- Wirksamkeit aus dem Phase-III-Programm zur

Abeparvovec) intrathekalen Behandlung mit dem

Arzneimittelkandidaten OAV101 IT bei einer breiten

Population von Patienten mit spinaler Muskelatrophie

(SMA) im Alter von zwei bis 18 Jahren bekannt

gegeben. In der Phase-III-Studie STEER führte die

Behandlung mit OAV101 IT zu einer statistisch

signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserung

von 2,39 Punkten auf der Hammersmith Functional

Motor Scale Expanded gegenüber 0,51 Punkten im

Scheinkontrollarm. In der Phase-IIIb-Studie STRENGTH

zeigte die Behandlung mit OAV101 IT bei Patienten,

die die Behandlung mit Nusinersen oder Risdiplam

abgebrochen hatten, eine Stabilisierung der

motorischen Funktion über einen

Nachbeobachtungszeitraum von 52 Wochen. OAV101 IT

wies ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil auf, das

bei bisher unbehandelten wie auch vorbehandelten

Patienten konsistent war. Die Daten wurden auf dem

Kongress der Muscular Dystrophy Association (MDA)

vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Remibrutinib The New England Journal of Medicine veröffentlichte

Daten aus der 24-wöchigen doppelt verblindeten

placebokontrollierten Periode der Phase-III-Studien

REMIX-1 und -2. Remibrutinib zeigte eine frühzeitige

Verbesserung der Symptome und eine anhaltende

Wirksamkeit, wobei die Verbesserung der CSU-Symptome

im Vergleich zu Placebo bereits in Woche 1

beobachtet wurde und die Ansprechrate während der

gesamten doppelt verblindeten Behandlungsperiode

erhalten blieb. Remibrutinib wurde gut vertragen,

wobei die Gesamtraten an unerwünschten Ereignissen

mit Placebo vergleichbar waren.

Mehrere Analysen aus den Studien REMIX-1 und -2

wurden im ersten Quartal an medizinischen Kongressen

vorgestellt. Bei der American Academy of Allergy,

Asthma & Immunology (AAAAI) zeigten langfristige

Ergebnisse, dass die Patienten nach Beginn der

Behandlung innerhalb von zwei Wochen eine

verbesserte Urtikariakontrolle aufwiesen. Patienten,

die in Woche 24 von Placebo auf Remibrutinib

umstiegen, erzielten bis Woche 52 vergleichbare

Verbesserungen. An der Tagung der American Academy

of Dermatology (AAD) wurden Daten vorgestellt, die

zeigten, dass sich die Behandlung von CSU-Patienten

mit Remibrutinib positiv auf ihren Schlaf und ihre

täglichen Aktivitäten auswirkte.

-------------------------------------------------------------------------------

Ianalumab Die Ergebnisse der Phase-II-Studie VAYHIT3 bei

erwachsenen Patienten mit fortgeschrittener primärer

Immunthrombozytopenie (ITP), die zuvor mit

mindestens einem Kortikosteroid und einem

Thrombopoietin-Rezeptor-Agonisten behandelt wurden,

deuten darauf hin, dass eine Kurzbehandlung mit

Ianalumab bei diesen Patienten eine klinisch

bedeutsame Wirksamkeit aufweist und gut vertragen

wird. Diese Ergebnisse werden auf einer künftigen

medizinischen Tagung vorgestellt und sollen einen

Zulassungsantrag für die Zweitbehandlung von ITP auf

der Grundlage der Phase-III-Studie VAYHIT2

unterstützen, deren Ergebnisse im zweiten Halbjahr

2025 erwartet werden.

-------------------------------------------------------------------------------

Ausgewählte Transaktionen Novartis hat die Übernahme von Anthos Therapeutics

abgeschlossen, einem auf die klinische Phase

ausgerichteten biopharmazeutischen Unternehmen. Das

Unternehmen entwickelt Abelacimab, den potenziell

ersten monoklonalen Antikörper seiner Kategorie, der

auf den FXI-Inhibitions-Signalweg abzielt und zur

Vorbeugung von Schlaganfällen und systemischen

Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern entwickelt

wird. Die Übernahme verschafft Novartis einen

weiteren Phase-III-Produktkandidaten und entspricht

der Wachstumsstrategie und der Kompetenz des

Unternehmens im Bereich der Herz-Kreislauf-

Therapien.

-------------------------------------------------------------------------------

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im ersten Quartal 2025 kaufte Novartis im Rahmen des im Juli 2023 bekannt

gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu USD 15 Milliarden (von

dem noch bis zu USD 2,7 Milliarden verbleiben) insgesamt 24,8 Millionen Aktien

für USD 2,6 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

zurück. Ausserdem wurden 1,5 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert

USD 0,2 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden

10,5 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,3 Milliarden) im Zusammenhang mit

aktienbasierten Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Novartis

beabsichtigt, den durch aktienbasierte Vergütungspläne für Mitarbeitende

verursachten Verwässerungseffekt im weiteren Verlauf des Jahres zu kompensieren.

Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem

31. Dezember 2024 um 15,8 Millionen zurück. Diese Transaktionen mit eigenen

Aktien führten zu einer Verringerung des Eigenkapitals um USD 2,5 Milliarden und

einem Nettogeldabfluss von USD 2,7 Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 von

USD 16,1 Milliarden auf USD 22,3 Milliarden per 31. März 2025. Die Zunahme ist

zurückzuführen vor allem auf den Free Cashflow von USD 3,4 Milliarden, der durch

die Ausschüttung der Nettojahresdividende in Höhe von USD 5,3 Milliarden im März

(dies entspricht einer Bruttodividende von USD 7,8 Milliarden, abzüglich der

schweizerischen Verrechnungssteuer von USD 2,5 Milliarden, die ihrer Fälligkeit

entsprechend im April 2025 gezahlt wurde), den Geldabfluss für Transaktionen mit

eigenen Aktien von USD 2,7 Milliarden sowie den Geldabfluss für den Kauf

immaterieller Vermögenswerte von USD 1,2 Milliarden mehr als absorbiert wurde.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des ersten

Quartals 2025 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2025

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich

Operatives Kernergebnis erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Wichtigste Annahmen:

* Für Prognosezwecke gehen wir davon aus, dass Generika von Tasigna, Promacta

und Entresto Mitte 2025 in den USA auf den Markt kommen werden

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende April halten, rechnet Novartis im Jahr 2025 mit

einem Wechselkurseffekt von 0 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz und einem

negativen Wechselkurseffekt von 2 Prozentpunkten auf das operative Kernergebnis.

Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der

Website von Novartis veröffentlicht.

Kennzahlen(1)

1. Quartal 1. Quartal Veränderung

2025 2024 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk

--------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz mit Dritten 13 233 11 829 12 15

--------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 4 663 3 373 38 44

--------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 35,2 28,5

--------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 609 2 688 34 37

--------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,83 1,31 40 42

--------------------------------------------------------------------------

Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit 3 645 2 265 61

--------------------------------------------------------------------------

Nicht-IFRS-Kennzahlen

--------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 3 391 2 038 66

--------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 5 575 4 537 23 27

--------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 42,1 38,4

--------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 4 482 3 681 22 26

--------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 2,28 1,80 27 31

--------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.

Wichtige Termine

17. Juli 2025 Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs

2025

28. Oktober 2025 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun

Monate 2025

19.-20. November 2025 Meet Novartis Management 2025 (London, Grossbritannien)

°