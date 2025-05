Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 93,48 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 93,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,26 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 254.175 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,65 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht