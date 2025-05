Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Vormittag zu

09.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,35 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 91,35 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 91,96 CHF. Bei 91,96 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 174.106 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 12,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,95 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie. Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,53 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Regulus Therapeutics-Aktie mit Kursfeuerwerk: Novartis übernimmt Regulus Therapeutics

