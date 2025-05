Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 90,76 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 90,76 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 90,69 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,27 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.328.122 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,95 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,65 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,90 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,53 USD je Aktie belaufen.

