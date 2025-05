Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag schwächer

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 91,12 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 91,12 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 90,42 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 267.786 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 12,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,00 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,95 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,53 USD fest.

