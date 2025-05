Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 91,87 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 91,87 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 90,42 CHF. Mit einem Wert von 90,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.351.130 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,72 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,95 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,53 USD im Jahr 2025 aus.

