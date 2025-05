Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gesucht

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 94,38 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 94,38 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 94,66 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.055.821 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,84 Prozent Luft nach oben. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,93 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

