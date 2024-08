Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 97,27 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 97,27 CHF. Bei 96,15 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.443.148 Novartis-Aktien.

Bei 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,08 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,75 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,33 CHF aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu