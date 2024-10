Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis stabilisiert sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 96,80 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 96,80 CHF. Bei 97,51 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 96,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,64 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 448.533 Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,00 CHF ab. Abschläge von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,79 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,88 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Börse Zürich in Rot: SMI fällt schlussendlich zurück

SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittag im Minus