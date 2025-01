Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 88,86 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 88,86 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,05 CHF aus. Mit einem Wert von 88,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 358.409 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Gewinne von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 5,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,86 CHF aus.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,58 USD fest.

