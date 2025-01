Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minusbereich

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 88,50 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 88,50 CHF nach. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,41 CHF nach. Mit einem Wert von 88,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.465.312 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,50 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,86 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11,11 Mrd. CHF gegenüber 10,41 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,58 USD fest.

