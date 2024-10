Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 97,56 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 98,04 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 970.274 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,29 Prozent. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,92 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,83 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,88 CHF an.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen.

