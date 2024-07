Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 97,34 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,64 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,50 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.690 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 97,64 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,73 USD je Novartis-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,34 Mrd. USD gegenüber 11,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich fester

STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain