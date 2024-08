Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 94,11 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,6 Prozent auf 94,11 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 93,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,51 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 877.701 Stück gehandelt.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,33 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,43 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

