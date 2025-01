Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 88,59 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 88,59 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 88,53 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,10 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 451.094 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,77 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,86 CHF an.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent auf 11,11 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

