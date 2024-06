Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag auf rotes Terrain

06.06.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 94,36 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 94,36 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 94,05 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,24 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 387.089 Novartis-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 94,57 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,06 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,69 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,25 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen Optimismus in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com