Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 94,63 CHF nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 94,63 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 94,71 CHF zu. Mit einem Wert von 94,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 909.857 Novartis-Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 94,71 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,69 USD je Novartis-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF.

Novartis gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Optimismus in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen