Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 90,00 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 90,11 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,49 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.036.864 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 14,13 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 7,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,86 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.10.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

