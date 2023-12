Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,02 CHF nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 85,02 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,38 CHF. Bei 85,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52.675 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD im Vergleich zu 12.543,00 USD im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,56 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

