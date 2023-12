Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag verlustreich

Kurs der Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 84,30 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 84,30 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 84,17 CHF ein. Bei 85,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 318.547 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,09 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,30 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker