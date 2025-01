Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 90,41 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 90,41 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,53 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 90,09 CHF. Bei 90,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63.964 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 13,62 Prozent wieder erreichen. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,86 CHF angegeben.

Novartis gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 11,11 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

